Talentejant per obrir la porta al món de l'art

Escaldes-EngordanyFins al 19 de març els joves creadors tenen temps per fer arribar les seves obres al Talentejant, el concurs que organitza el comú d’Escaldes-Engordany i que aquest any se centra en les arts plàstiques i escèniques. Tal com ha explicat el conseller de Joventut escaldenc, Joao Lima, els joves podran mostrar a través d’aquesta proposta les seves dots artístiques i ha recordat que el Talentejant és “una porta d’entrada” a l’art per a aquests joves creadors. Hi ha dues categories, la de 12 a 17 anys i de 18 a 30 anys i es poden presentar obres de pintura, gravat o dibuix; escultura; videoart i fotografia. Excepte en la categoria de videoart, que està limitada a un, es poden lliurar fins a tres originals, i també se n’accepten fins a sis en fotografia. La inscripció es pot fer a través del fulletó que ha editat el comú o a la pàgina web.

Lima ha destacat que s’espera que hi hagi molta participació i ha fet especialment una crida a què es presentin obres per a videoart, una categoria en què d’altres anys hi ha hagut menys candidats. "És una bona oportunitat perquè els joves puguin aprofitar per expressar el seu art i donar a conèixer la seva forma de veure aquest món”, ha reivindicat Lima, que ha afegit que aquest any a banda de la mostra que es farà durant un mes al Centre d’art d’Escaldes-Engordany (CAEE), a partir del 27 de març, també es reprèn l’edició del catàleg en què es recolliran les obres del concurs, amb la qual cosa tots aquests artistes podran veure que les seves propostes “van més enllà” i tenen una major difusió.

Tal com ha detallat el cap del departament de Joventut, Miquel Àngel Millan, els joves que tinguin entre 12 i 17 anys podran optar a un premi de 200 euros per cadascuna de les categories mentre que els que tenen entre 18 i 30 opten a un guardó de 400. A més, hi haurà un premi especial del jurat de 300 euros a l’obra que “millor representi els valors de la joventut, la solidaritat i la tolerància”. Millan ha recordat que habitualment participen en aquest concurs unes “20 o 25” persones i que cada edició hi ha entre “35 i 40 obres".

Accions per als joves

A banda d’aquest concurs, el departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany està duent a terme altres propostes per als joves. Així, Lima ha recordat la proposta ‘murs lliures’, en què poden fer grafits en espais que el comú habilita. Un ja està pintat (a tocar de l’Espai Jovent) i un altre està en procés, però el conseller recorda que encara n’hi ha dos de disponibles i que la iniciativa pot tenir continuïtat en altres espais de la parròquia. La voluntat, ha recordat, és doble, d’una banda que els joves puguin expressar el seu art i de l’altra que no hi hagi pintades. Així, ha destacat que els joves “respecten” aquest espai que es fan seu i, de fet, sobre el que s’ha pintat no hi ha hagut actes de vandalisme.

D’altra banda, i per poder acollir tots els joves que assisteixen a l’Espai Jovent, s’ha optat per un trasllat al vestíbul del Prat del Roure, on es poden encabir més persones arran de les mesures a què obliga la pandèmia. Aquest trasllat, ha manifestat el responsable de Joventut escaldenc, ha fet que s’hagi incrementat l’afluència i ara hi ha el doble de joves de manera diària que anteriorment. Així, s’ha passat d’una quinzena a una trentena. “Estem fent més coses”, ha afegit Lima, i ha explicat que s’estan creant “grups participatius” perquè els joves puguin dir quines propostes volen que es tirin endavant. De fet, algunes es podrien materialitzar de cara al Dia internacional de la joventut al mes d’agost.