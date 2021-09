Tall a la CS-240 de Montaup entre el 27 de setembre i el 8 d'octubre per obres

Andorra la VellaL'executiu informa que les obres de manteniment de la CS-240 de Montaup segueixen avançant al ritme previst. En aquests treballs, que corresponen a la part 3 de la fase 6 de les actuacions de millora, ja s'ha actuat al llarg de 180 metres lineals de la carretera secundària per, fonamentalment, millorar l'estat de la calçada i la circulació de vehicles per aquesta zona. Així doncs, després de la construcció d'un mur per a la consolidació de la plataforma (que inclou la calçada i el voral), ara es procedirà a la correcció del traçat en planta i en perfil de la CS-240, en el tram entre el punt quilomètric 7 i el punt quilomètric 8. Per fer-ho possible, serà necessari el tall total de la carretera en tot aquest tram, a fi d'efectuar els treballs amb maquinària de gran tonatge i pavimentació final amb barreges bituminoses. S'ha previst fer efectiu el tall entre els dies 27 de setembre i fins al dia 8 d'octubre del 2021 (entre els ponts de la Mercè i del Pilar).

Per tal d'interferir el menys possible en el trànsit rodat, es mantindrà l'accés a l'aparcament al Roc del Quer pel costat Canillo, i a l'aparcament del Casamanya pel costat Ordino. Durant aquests dies s'efectuaran els treballs d'escarificat, ompliments, pavimentació i senyalització horitzontal en aquest tram d'obra. El trànsit estarà tallat durant totes les hores del dia, podent passar un vehicle d'emergències en cas de ser necessari per urgència justificada. En cas de finalització avançada dels treballs, s'obrirà amb la major brevetat possible.

Aquesta correcció consistirà en un recrescut progressiu de la calçada en algunes zones i un rebaix en d'altres, amb l'objectiu de millorar el fort canvi de rasant existent. També en millorar l'alineació de la carretera secundària, donar peraltaments a la zona de corba per una segura conducció i garantir un drenatge eficient del ferm.