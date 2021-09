Tall del trànsit al tram en obres de l’avinguda d’Enclar aquest dimarts

Andorra la VellaEls treballs d'enquitranament al tram en obres de l'avinguda d'Enclar obligaran a tallar la circulació durant dues hores, entre les 10.00 i les 12.00 hores, en els dos sentits de la marxa. Tal com informa el comú d'Andorra la Vella, durant el tall el trànsit es desviarà per la CG-1.

D'altra banda, el dimecres dia 8, dia de Meritxell, i el dijous dia 9 amb l'inici del curs escolar, ja es podrà circular amb normalitat per aquest tram de l'avinguda d'Enclar. El trànsit, però, es tallarà de nou completament al mateix tram la nit del dijous 9 al divendres 10 entre les 20.30 i les 5.00 hores per dur a terme els treballs definitius de pavimentació. La circulació estarà normalitzada a l'inici de la jornada escolar. A partir de les 10 del matí i fins al migdia de divendres es farà circulació alterna per realitzar els treballs de pintura.