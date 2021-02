Taller sobre alimentació i Covid-19 per als usuaris de L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà continua la formació virtual a L’espai, el centre social d’activitats i formació per a persones més grans de 60 anys. Aquest mes de febrer la fundació ha programat dos tallers preventius sobre salut que s’oferiran a través de l’Aula Virtual de L’espai.

La primera de les formacions és un taller sobre alimentació i Covid-19. En aquest taller s’explicarà que no hi ha aliments concrets ni suplements per prevenir la Covid-19, però que el menjar pot afectar en la capacitat de l’organisme per prevenir i combatre les infeccions i la recuperació posterior. S’explicarà també com escollir la millor alimentació per al bon funcionament del sistema immunitari. La formació tindrà lloc el dimecres, 3 de febrer, a les 16 hores.

Una altre dels tallers programats per aquest mes és sobre les caigudes accidentals. Aquest és un dels problemes més importants de l’envelliment, ja que són causa de lesions, pèrdua de mobilitat, discapacitat i, a més, un indicador de fragilitat. Es tractarà sobre la importància de conèixer els factors de risc, com es poden prevenir i com s’ha d’actuar en cas d’una caiguda accidental al carrer o a casa. Aquest taller es durà a terme el dimecres, 10 de febrer, a les 16 hores.

Aquesta proposta de la Fundació Crèdit Andorrà està pensada per poder seguir la formació en directe. Per fer-ho, s’ha de tenir en compte el dia i l’hora de cada activitat i connectar-s’hi a través de la plataforma de formació virtual de L’espai, a l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad.