Tallers per a infants a Engolasters

EncampFEDA Cultura portarà a Engolasters, per primera vegada, els experiments per a nens i nenes del MW Museu de l’Electricitat aquest estiu. A través de diferents tallers pràctics i didàctics, els infants podran descobrir l’electricitat estàtica, el magnetisme i altres fenòmens d’una manera pedagògica i divertida. Serà els dijous 8, 15, 22 i 29 de juliol a les 17 hores.

La màgia arribarà a través d’efectes com el de fer moure una llauna sense tocar-la o fer avançar un cotxe amb una vareta màgica, efectes veritablement sorprenents per als participants, a partir de tres anys. A la vegada, coneixeran millor el medi i l’explicació elemental que hi ha al darrere d’aquests trucs.

Els tallers gratuïts es faran a Engolasters, davant de la casa dels guardes. Cal reservar perquè l’aforament és limitat (dotze infants per taller). La mascareta serà obligatòria i es respectaran totes les altres mesures de prevenció i seguretat vigents amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.

La reserva es pot fer enviant un correu a fedacultura@feda.ad o bé trucant al museu al 739 111.