Els tallers registren una davallada de fins al 40% en la venda de pneumàtics d'hivern

Andorra la VellaTal dia com aviu de fa 10 anys, el 2 de febrer de 2012, va ser notícia...

La manca de neu i les temperatures moderades registrades durant aquesta primera part de l'hivern han provocat una davallada important de les vendes de rodes de contacte. Així ho han viscut els tallers i estacions de servei que ofereixen aquest producte i que, en alguns casos, calculen haver perdut entre el 30 i el 40% del volum de negoci respecte a l'any passat.

A l'Estació de Servei d'Enclar, per exemple, el seu responsable, Jordi Tomàs, indica que han venut un 27% menys de pneumàtics d'hivern que el 2010. Segons explica, una part important d'aquest negoci correspon a empreses que han de renovar les rodes de diversos vehicles i que davant de la despesa opten per mantenir els pneumàtics d'estiu, ja que no han de circular per la neu.

Per la seva part, des de pneumàtics ABJ calculen que la caiguda ha estat d'entre el 30 i el 40%, mantenint els conductors més previsors que van fer el canvi a l'octubre en previsió de possibles nevades però perdent aquells que han preferit esperar a una baixada de temperatures per valorar la inversió. Així, consideren que la temporada ja està acabada perquè 'per dos mesos no canviaran les rodes' i el sobre-estoc del que ara mateix disposen s'haurà de guardar per l'any vinent.

També han notat la davallada, però amb menys mesura, els tallers de la Casa del Pneumàtic i Pneumàtics Unió com explica el seu gerent, Elias Marin. En aquest cas compten que les vendes han disminuït un 10% i assumeixen que ja no es recuperaran. 'Molta culpa ve del fet que no ha nevat però també afecta la crisi', afirma. Per una part, les dificultats econòmiques han provocat que hagin reduït els marges de benefici durant tot l'any; per tant, amb la manca de precipitacions ni els seus establiments ni els anteriors s'han plantejat posar en marxa campanyes o ofertes concretes per donar sortida als pneumàtics d'hivern.

Un altre aspecte que cal tenir en compte, recorda Tomàs, és que no hi ha una regulació sobre l'ús de rodes de contacte i la percepció dels pneumàtics d'hivern és que són cars i no són prioritaris. Sobre el primer aspecte assegura que el Govern hauria d'obligar a canviar les rodes a finals d'octubre pels sis mesos d'hivern; respecte a la percepció manifesta que el valor del pneumàtic està molt vinculat a la matèria primera i que la seva vida útil és d'uns 20.000 quilòmetres, per la qual cosa el seu cost és relatiu.

Amb aquestes dades, tots ells donen la campanya d'hivern per acabada i hauran d'esperar al pròxim hivern per mirar de recuperar aquest àmbit del negoci.