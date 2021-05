Tallers del Thyssen pels usuaris del programa 'Envelliment saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà

Andorra la VellaEl Museu Carmen Thyssen Andorra oferirà als usuaris del programa 'Envelliment saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà, la participació en tallers per a majors de 60 anys a les instal·lacions museístiques a partir del mes de maig. El programa 'Envelliment saludable', de la Fundació Crèdit Andorrà, està destinat a posar a disposició de les persones més grans de 60 anys, que són usuàries de L'espai, el centre social d'activitats i formació, eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixement que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre altres. Entre l'ampli ventall de propostes s'inclou la visita guiada a l'equipament museístic. A més, com a novetat d'aquesta temporada, els usuaris participaran en la realització d'activitats i tallers manuals.

Tal com ha manifestat la directora la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, estan molt contents de poder dur a terme aquesta col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra. "Pensem que és una activitat molt interessant per als usuaris del programa 'Envelliment saludable' i que complementa el programa formatiu de la fundació", ha indicat, assegurant que aquesta iniciativa, en línia amb les visites guiades fetes durant els mesos de març i abril, "aportarà als participants més coneixements sobre les obres exposades, els artistes i les temàtiques de l'exposició."

A través dels diferents tallers es donarà a conèixer l'exposició actual 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas', centrada en 23 obres de la col·lecció d'art de Crèdit Andorrà i de cinc quadres de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemizsa. Aquestes iniciatives estan dissenyades per proporcionar eines de coneixement i posar de manifest que la creativitat i l'art no entenen d'edats.

La cap de projectes de l'equipament, Teresa Areny, ha comentat que per primera vegada "oferim tallers destinats al col·lectiu de la gent gran i agraïm sincerament la confiança de la Fundació Crèdit Andorrà per apostar per aquesta nova activitat". A més, ha declarat que pensen que l'art es pot viure de moltes formes i poder presentar una proposta lúdica i formativa destinada als més grans, és "quelcom que ens encoratja a continuar treballant amb l'art i les seves múltiples mirades". Finalment, Areny ha remarcat que "apropar el descobriment artístic als més grans és una manera de fer-los gaudir des d'una altra vessant més lúdica, incidint en el fet que en totes les edats és possible aprendre i gaudir del fet artístic".

Les primeres sessions es desenvoluparan els dies 4, 5, 11 i 12 de maig, a les 11 i a les 16 hores, en grups reduïts de sis persones i amb una durada aproximada de 45 minuts. A més, en aquesta activitat se seguiran totes les mesures sanitàries pertinents