Talls en diversos túnels del país durant la setmana vinent

Andorra la VellaDurant la setmana vinent hi haurà talls en diversos túnels del país per treballs de neteja que realitzarà el COEX, tal com informen des del departament de Mobilitat a través de les xarxes socials. Així, el dilluns 2 d'agost el túnel de Sant Antoni romandrà tallat al trànsit entre les 9.30 i les 12.30 hores i entre les 14.30 i les 16.30 hores. Durant aquest període només hi podran circular autobusos, i l'alternativa serà el túnel de les Dos Valires. De la mateixa manera i en les mateixes hores també quedarà tallat al trànsit en sentit nord el túnel de la Pedrera.

També aquest dilluns, el tub sud (La Massana - Encamp) del túnel de les Dos Valires estarà tancat de les 21 a les 6 hores. En aquest cas, l'alternativa serà el Pont Pla o l'avinguda Fiter i Rossell. Ja de cara a dimarts, de les 9.30 a les 12.30 hores i de les 14.30 a les 16.30 hores el túnel de Ràdio Andorra romandrà tallat al trànsit en sentit sud. L'alternativa serà l'antiga CG2 i en sentit nord la circulació es veurà reduïda a un sol carril. També el dimarts 3 d'agost, el túnel d'Arinsal patirà afectacions amb un sol carril de circulació de les 9.30 a les 12.30 hores i de les 14.30 a les 16.30 hores.

D'altra banda, el COEX farà els treballs de neteja al túnel del Pont Pla el dimecres 4 d'agost entre les 21 i les 6 hores. El trànsit quedarà tallat en els dos sentits de la marxa i l'alternativa serà el túnel de les Dos Valires o l'avinguda Fiter i Rossell. Finalment, el túnel de la Tàpia romandrà tallat en els dos sentits entre les 21 i les 6 hores del dijous 5 d'agost. Tal com expliquen des de Mobilitat, l'alternativa serà l'avinguda Rocafort.