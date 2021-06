Talls de trànsit en els túnels del Pont Pla i de Sant Antoni a partir de dilluns

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa a través de les xarxes socials que aquesta setmana vinent alguns túnels de la xarxa viària del Principat patiran talls puntuals de trànsit. És per aquest motiu que es recomana als conductors estar atents i planificar els desplaçaments abans d'iniciar-los.

Així, aquest dilluns, 14 de juny, el túnel del Pont Pla romandrà tallat a la circulació en sentit pujada de les 9.30 fins a les 12.30 hores per tasques de manteniment. Tanmateix, de dilluns a dimecres, entre les 10 i les 12 hores, la circulació pel túnel de Sant Antoni en sentit baixada també quedarà restringida per tasques de neteja del COEX i, per tant, el trànsit es desviarà pel túnel de les Dos Valires, a excepció dels autobusos.