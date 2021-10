Tanca, després de 9 cursos, la Universitat Oberta la Salle

El Govern ha aprovat el projecte de llei de revocació de l'autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle (UOLS), la memòria justificativa i la memòria econòmica, per a la seva entrada a tràmit parlamentari. La UOLS ha sol·licitat al ministeri d'Educació i Ensenyament Superior el tancament de la institució i donat que es va crear a través d'un text de llei és necessària una altra llei que la derogui. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, el Govern va autoritzar la posada en funcionament de la UOLS mitjançant la publicació de la llei d'autorització de la creació d'aquest centre educatiu, en el marc de la Llei d'ordenació de l'ensenyament superior vigent en aquell moment.

Des de la seva creació la UOLS ha sol·licitat a l'executiu l'aprovació de diversos plans d'estudi: bàtxelor en informàtica, bàtxelor en disseny multimèdia, màster en humanitats, màster en administració d'empreses (MBA) i doctorat. La UOLS ha ofert formació oficial d'ensenyament superior des del curs acadèmic 2012-2013 fins al curs 2020-2021 i s'han lliurat 79 títols oficials d'ensenyament superior durant aquest període.

El passat mes d'agost la UOLS va sol·licitar al ministeri el tancament de la institució i ha presentat una memòria de tancament en la qual justifica la seva demanda. Així, el tancament de la universitat s'ha fet de forma progressiva i s'ha trobat una solució que garanteix als estudiants que estan cursant els seus estudis, poder continuar-los en una altra universitat. De fet, Jover ha manifestat que aquest és un dels requeriments que ja garantia l'ordenament jurídic d'aquell moment. Sobre aquest tancament, el ministre ha indicat que al final, una institució d'ensenyament superior privada sempre té una funció empresarial.

D'altra banda, Jover ha informat que l'ensenyament superior està canviant molt i ha afegit que el Principat participa de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. "Seguim les tendències i estem veient que per la nostra situació geogràfica i pel nostre plurilingüisme, tenim un atractiu per a molts d'aquests projectes", ha indicat. Finalment, ha remarcat l'aposta de l'executiu per l'ensenyament superior, tant pel vessant formatiu que té com també per la diversificació econòmica que aporta al país.