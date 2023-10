Tancament de l'aparcament del Parc Central per la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl muntatge de l’envelat que acollirà la 44a edició de la Fira d’Andorra la Vella, que se celebrarà entre el 27 i el 29 d’octubre, s’iniciarà el pròxim dijous, 5 d’octubre, per la qual cosa la instal·lació haurà de quedar lliure de cotxes. Per aquest motiu, el dimecres dia 4 ja no es permetrà l’entrada de nous vehicles pels accessos del carrer Pere d’Urg i de l’avinguda Tarragona.

Un cop fet el desmuntatge de l’envelat, el pàrquing recuperarà les 540 places disponibles a partir del 3 de novembre durant la tarda, quan l’espai estigui completament lliure. De forma excepcional, però, i tenint en compte l’elevada afluència durant el Pont del Pilar a Espanya, del 12 al 15 d’octubre s’aturarà el muntatge i es permetrà l’accés dels vehicles. D’altra banda, per tal de facilitar l’aparcament al centre de la parròquia, la previsió és que el pàrquing comunal de l’antiga plaça de braus torni a funcionar amb normalitat a partir del dia 5 d’octubre. Així mateix, l’accés a la minideixalleria situada a l’aparcament del Parc Central quedarà inhabilitada del 4 d’octubre al 3 de novembre.