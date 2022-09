El tancament del túnel de Tresponts durarà setmanes

Andorra la VellaEl tancament del túnel de Tresponts es mantindrà, almenys, durant unes setmanes més. Segons informa RTVA, després del despreniment d'un dels ventiladors de la infraestructura i el tall de la circulació, s'estan duent a terme tasques de manteniment per revisar la resta d'aparells per garantir la seguretat de la via. Cal recordar que la circulació es desvia per la carretera antiga, la C-14z i la voluntat és reobrir el túnel tan aviat com es pugui.