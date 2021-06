"Tant de bo arribi el dia que deixem de donar explicacions i puguem trencar l'armari d'una vegada per totes"

Escaldes-EngordanyAvançar en la prevenció de la LGTBIfòbia, fomentar l'educació en diversitat i disposar d'una legislació que garanteixi els drets de les persones. Aquests són els principals punts sobre els quals el col·lectiu LGTBIQ+ creu que Andorra ha de treballar de cara al futur. Així ho ha transmès a la ciutadania aquest diumenge l'associació Diversand, en un acte que s'ha desenvolupat a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany previ a la celebració del Dia de l'Orgull, que tindrà lloc aquest dilluns 28 de juny.

La presidenta de l'entitat, Rocio Soler, ha manifestat que aquest és el tercer any que se celebra aquest acte de reivindicació, en el qual "fem una petita concentració i un acte de visibilització del col·lectiu perquè encara hem de recordar que hi ha drets per aconseguir". Des de Diversand es creu que Andorra és un país idoni per al reconeixement de tots els drets del col·lectiu LGTBIQ+ tenint en compte la seva petitesa i seguretat. "Penso que a llarg termini seria possible perquè estem parlant de drets humans, i això no és incompatible amb res", ha indicat.

La responsable de Diversand ha detallat la dificultat existent al Principat per a les persones 'trans' a l'hora de "fer el trànsit". "Hi ha qui ens ha manifestat que aquí no ho faran i que abans marxarien", ha dit. Soler atribueix aquesta situació a "un problema social" i a la por d'aquestes persones, que "moltes vegades és irracional", però que representa un escull important a l'hora de fer el pas "en un país petit on tothom es coneix".

Al llarg de l'acte, Lóan Poulet, membre del col·lectiu Diversand, ha aprofitat per llegir un manifest on, precisament, ha posat l'accent sobre l'educació i la formació en diversitat tant pel que fa a la classe política, com la ciutadania i els mitjans de comunicació. Ha aprofitat per demanar al conjunt de la població que entengui els conceptes LGTBIQ+, així com totes les etiquetes que envolten el col·lectiu.

Així mateix, ha posat en relleu les "mofes, insults i comentaris propis de la ideologia nazi" que encara s'han de suportar. Un bon exemple és, segons ha explicat, els comentaris de part de la ciutadania en els mitjans de comunicació arran de la presentació aquesta setmana del pas de vianants pintat amb els colors LGTBIQ+ a Andorra la Vella. "Quina societat volem? La de l'odi i la ignorància o la del respecte, la llibertat i l'amor?", s'ha preguntat. Amb tot, s'ha mostrat esperançat que "tant de bo arribi el dia que deixem de donar explicacions i que puguem trencar l'armari d'una vegada per totes".

En l'esdeveniment també hi han pres part autoritats com la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, o el president del grup parlamentari socialdemòcrata i el conseller general, Pere López i Carles Sánchez.