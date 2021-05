Els taxis podran dur publicitat de jocs d'atzar

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el decret d'aprovació del reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer amb conductor i sense, de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic. El text defineix els continguts, la localització, les dimensions i els tipus en els vehicles matriculats, així com en les infraestructures del transport públic.

Així doncs, en les disposicions generals que ha de complir el contingut de la publicitat s'estableix que ha de ser apta per a tots els públics. A més, ha de complir amb la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i amb el reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics. La publicitat relacionada amb els jocs d'atzar ha d'estar autoritzada pel Consell Regulador Andorrà del Joc. En cap mena de vehicle previst en el reglament no es permet col·locar làmines adhesives en el parabrisa i en els vidres laterals davanters.

Quant a la localització i dimensions de la publicitat en el servei del taxi o lloguer de vehicles amb conductor, es defineix que la publicitat pot ser interior i exterior. A l'interior del vehicle, pot estar adossada a la part posterior del seient del conductor i de l'acompanyant. Les dimensions màximes són de 30 centímetres d'amplada i 55 centímetres d'altura. Aquesta publicitat no ha de molestar la visibilitat del conductor, no ha de provocar danys als usuaris i no ha de tenir arestes. El material utilitzat ha de ser fàcil de netejar i de desinfectar.

La publicitat a l'exterior del vehicle pot estar localitzada a partir de les portes i de les finestres posteriors laterals i al parabrisa posterior. En els vehicles del servei del taxi la publicitat ha de respectar l'espai previst per a la identificació de la llicència i del dia festiu del taxi.

A l'exterior del vehicle, la publicitat pot cobrir la part posterior i les tres quartes parts dels laterals a comptar de la part posterior. S'inclouen en aquest apartat els accessoris del vehicle, com els faldons, el portaequipatge, els retrovisors i altres. La quarta part davantera dels laterals del vehicle s'ha de reservar com a mínim per retolar el nom comercial de l'empresa. A l'exterior del vehicle de transport privat de viatgers, la publicitat pot cobrir la totalitat del vehicle. S'ha de reservar un espai per retolar el nom comercial de l'empresa.

Quant al transport públic i privat de mercaderies, la publicitat és únicament exterior i s'ha de reservar un espai per retolar el nom comercial de l'empresa.

Pel que fa als vehicles de lloguer sense conductor, en el cas de ser llogat per fer un transport particular només pot ser publicitat privada de l'empresa de lloguer. Quan el vehicle està llogat per una empresa per fer transport públic o privat pot portar la publicitat prevista en el reglament d'acord amb l'activitat autoritzada en el Registre de Comerç d'aquesta empresa.

Mobilitat reduïda

D'altra banda, el Govern també ha aprovat el plec de bases del concurs públic per a l'atorgament de llicències de taxi ordinari interurbà adaptat per a persones amb discapacitats o mobilitat reduïda. Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al 25 de juny al Servei de Tràmits del Govern.

La darrera vegada que l'executiu va atorgar llicències d'aquesta modalitat de taxi va ser l'any 2010, quan van ser dues llicències. Des de l'any 2010 fins a l'any 2017 hi ha hagut en funcionament tres llicències d'aquest tipus. Actualment només n'hi ha 2.

Els diferents col·lectius de persones amb discapacitats o mobilitat reduïda han comunicat en diverses ocasions que el nombre de llicències de taxi d'aquest tipus és insuficient. A més, el col·lectiu de taxistes ha manifestat als representants del ministeri que faltaven llicències d'aquest tipus i que era convenient atorgar un màxim de tres llicències.