Fa de 'taxista' de matinada, amb 9 persones al cotxe, provoca un accident i dona positiu per alcoholèmia i drogues

Andorra la VellaLa policia andorrana ha detingut durant aquests darrers set dies fins a 22 persones. 13 d'elles han passat almenys una nit al calabós per conduir sota els efectes de l'alcohol. Destaquen dos casos de conductors que duien més gent al cotxe de la permesa. El primer va ser detingut la matinada de divendres. Un home de 36 anys va donar una taxa d'1,65 grams d'alcohol per litre de sang després que els agents l'aturessin en un control rutinari. En el moment del control hi havia set persones dins d'un vehicle habilitat per a cinc ocupants. L'endemà, la matinada de dissabte a diumenge, a les 5.40h a Andorra la Vella, un home resident de 33 anys és detingut per donar 0,84 g/l i positiu en la prova salivar de tòxics. Es requereix els serveis dels agents per un suposat atropellament, on el suposat autor hauria marxat del lloc dels fets. Quan controlen el vehicle, els policies s'adonen que hi ha 9 persones en un vehicle habilitat per a cinc. Els agents interventors determinen que es produeix una “discussió acalorada” entre dos grups i que el detingut pren la decisió de marxar amb els altres vuit ocupants. En una maniobra de marxa enrere, l'arrestat, presumptament, colpeja el maluc d'una noia que formava part de l'altre grup. Quan els agents el registren li troben una quantitat “ínfima” d'amfetamines i també marihuana.

Durant la darrera setmana també hi ha hagut cinc detencions per positius en alcoholèmia, totes de nit o matinada, per causa d'accident amb resultat de danys materials. A les proves d'alcoholèmia cal sumar-hi les detencions per consum de cocaïna. La matinada de dissabte i de diumenge, totes dues a Andorra la Vella i amb persones involucrades d'entre 30 i 48 anys. Els agents els enxampen consumint la substància en un pàrquing.