Els taxistes volen negociar per assumir el servei de bus a la demanda

Andorra la VellaL'Associació de Taxistes mostra la seva predisposició a negociar i trobar una solució conjunta amb Govern i Parròquies, segons informa RTVA. La seva principal proposta és la d'acordar entre totes les parts com trobar fórmules perquè el seu sector assumeixi el servei de bus a la demanda. El seu president, Marcio Pereira, manté que els hi fa competència deslleial i lamenta que no els hagin tingut en compte abans de posar en marxa el servei.

Pereira també proposa oferir vals de descompte o de diners per agafar el taxi, per a situacions com anar a treballar, per exemple. Uns vals que després els taxistes poguessin cobrar al comú.

El president també confirma que la possibilitat de portar el servei a la batllia encara segueix sobre la taula, però que no cristal·litzarà fins que passi per una assemblea i es parli amb més profunditat amb l'advocat de l'associació.