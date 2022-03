El TC torna a anul·lar la sentència del Superior que donava la raó a Canillo en l'afer del riu de Massat

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de març de 2012, va ser notícia...

El Tribunal Constitucional ha estimat el nou recurs d'empara presentat pel Comú d'Encamp en l'afer del riu de Massat. D'aquesta manera, el TC anul·la la sentència del 4 de març del 2011 dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que per segona vegada deixava sense efecte la decisió d'aturar unes obres a la zona del riu de Massat per part del cònsol major d'Encamp per trobar-se en territori de Canillo. El TC, segons la sentència que publica el BOPA aquest dimecres, considera que s'ha vulnerat el dret a la jurisdicció perquè la Sala Administrativa no té competència territorial i que la qüestió l'hauria de resoldre la jurisdicció civil.

El Tribunal Constitucional ha tornat a dictar sentència sobre l'afer dels límits territorials de la zona del riu de Massat, a Bordes d'Envalira. L'Alt Tribunal ha anul·lat la sentència del 4 de març del 2011 i l'aute del 23 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, i retrotreu les actuacions al moment anterior a aquesta sentència. D'aquesta manera, s'anul·la la sentència del TS que considerava que el lloc on es duien a terme unes obres l'any 2005 pertanyia a Canillo, i que per tant el cònsol major d'Encamp no les podia aturar.

El TC considera que la Sala Administrativa no té competències territorials per decidir a quina parròquia pertanyia el terreny, i que aquesta qüestió l'ha de decidir la Sala Civil engegant el procediment d'atermenament. D'aquesta manera, l'afer queda ara aturat, a no ser que un dels dos comuns decidís portar l'afer a la jurisdicció civil.