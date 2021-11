El tècnic de so del teatre de les Fontetes de la Massana mor per una intoxicació amb monòxid de carboni

La MassanaEl tècnic de so del teatre de les Fontetes de la Massana va morir aquesta passada nit a l'interior del teatre per una intoxicació de monòxid de carboni, tal com han informat des del cos de bombers.

El cap de guàrdia dels bombers ha explicat que van ser requerits per un particular a les 22.24 hores per una obertura de portes a l'interior del teatre. Els bombers van desplaçar una dotació amb un camió del parc de la Massana i una ambulància, i un cop al lloc dels fets, van constatar que hi havia una mala combustió d'un generador de llum, i que per tant, la mort s'hauria produït per una intoxicació.

Un cop a l'interior, l'equip del Servei d'Urgències Mèdiques van intentar reanimar a la víctima, tot i que no va ser possible. Des dels bombers, també han explicat que es va avisar a la policia. A més, per tal que el cos policial pogués procedir amb la investigació i la batllia amb l'aixecament del difunt, els bombers van haver de netejar tota l'atmosfera de l'edifici. Per aquest motiu, es va haver d'activar un altre camió de bombers a fi de poder generar una ventilació positiva a l'espai. La intervenció va finalitzar passades un quart de dues de la matinada.