La tècnica mil·lenària de la pedra seca arriba a L'espai de Creand Fundació

Escaldes-EngordanyEls usuaris de L'espai de Creand Fundació han gaudit aquest dijous d'una xerrada sobre la pedra seca, una metodologia de construcció mil·lenària declarada patrimoni immaterial de la Unesco. Així doncs, prop d'una vintena de persones han pres part de la conferència, en la qual, el tècnic del departament de Patrimoni Cultural del Govern, Lluís Segura, ha detallat les principals característiques de la modalitat constructiva que, tal com ha mencionat, "trobes estructures amb pedra seca vagis on vagis".

Durant la xerrada, Segura ha dut a terme una petita introducció de la importància de la pedra seca com a patrimoni immaterial i ha fet el punt entorn dels treballs que es duen a terme des del departament per recuperar la tècnica en l'àmbit material i immaterial. "La tècnica és el component més immaterial de la pedra seca i les estructures, les construccions, com els orris o els murs de tanca que separen terrenys, és la part material", ha manifestat.

El conferenciant també ha assenyalat que l'acció del departament du a terme per mantenir i impulsar la modalitat de construcció amb pedra seca se centra en dos àmbits. Per una banda, les iniciatives formatives per disposar de professionals d'aquesta tècnica amb la voluntat de recuperar i preservar la modalitat i, per l'altra, aposten per la promoció i la difusió del patrimoni a través de la Setmana de la Pedra Seca, una iniciativa que se celebra al novembre i en la qual es realitzen activitats per apropar aquest patrimoni immaterial de la Unesco a la ciutadania. A banda, també ha exposat que es duen a terme xerrades a escoles i instituts perquè els més petits i joves també s'impregnin d'aquesta modalitat constructiva.