Els tècnics de Medi Ambient continuen traient les truites mortes del riu Gran Valira

Andorra la VellaL'1 de setembre de 2011...

Els tècnics del Departament de Medi Ambient continuen les tasques per treure les truites mortes del riu Gran Valira. Els peixos morts van aparèixer aquest dimecres al matí a la confluència del Valira del Nord i el Valira d'Orient a Escaldes-Engordany i la caserna dels Bombers a Santa Coloma. Hores d'ara, s'estan analitzant els animals morts i fins d'aquí vuit o nou dies no se'n sabran els resultats. De tota manera, les analítiques de l'aigua no han detectat res que pugui afectar la població o la resta de fauna del riu.

El Govern ha informat a través d'un comunicat que els tècnics han recorregut el tram fluvial on es van localitzar els exemplars morts des del naixement del riu fins a l’altura de la caserna de bombers, a Santa Coloma. També s’hi han retirat mitja dotzena de truites més. El comunicat posa de relleu que al llarg de la inspecció ocular de les conques del Valira del Nord i del Valira d’Orient s’ha constatat la bona qualitat de les aigües.

Patrimoni Natural també ha mesurat la densitat de truites tant al Valira del Nord com al Valira d’Orient en els trams previs a la confluència de les dues conques per acotar el focus de la mortaldat. Mentre que al Valira d’Orient s’hi han vist nombrosos exemplars, al riu Valira del Nord s’ha constatat un descens notable. Els tècnics han apuntat, a més, la possibilitat que els escassos exemplars procedissin de l’altra vall i haguessin arribat al Valira del Nord remuntant el riu. Patrimoni Natural també ha dut a terme el recompte dels exemplars morts i que s’eleva fins al voltant dels 340.