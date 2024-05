Un telèfon públic per prevenir el suïcidi

Andorra la VellaLa ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat la implementació d’un telèfon d’ajuda permanent per a la prevenció del suïcidi a Andorra. Aquest servei estarà disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb l’objectiu de proporcionar assistència immediata a aquells en situació de crisi i coordinar una resposta urgent si és necessari.

Mas també ha destacat altres mesures com el reforç del servei de salut mental i la inclusió dels psicòlegs a la cartera de serveis de la CASS per reduir els intents d’autòlisi. El PS ha instat al Govern a millorar l’accés als serveis de salut mental, assenyalant els temps d’espera excessius per a les consultes i les deficiències en la disponibilitat de dades.