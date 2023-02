Les temperatures tornen als valors habituals durant el gener

Andorra la VellaL'estació central de FEDA ha tornat a registrar valors habituals per a l'època de l'any durant el mes de gener. Segons publica Andorra Recerca i Innovació (ARI), la temperatura màxima mitjana ha estat de 7.3 °C i la temperatura mínima mitjana ha estat de -1.6 °C. Per tant, la temperatura mitjana durant aquest primer mes del 2023 s'ha situat en els 2.85 °C, és a dir, 0.46 °C per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010.

L'any va començar amb temperatures altes a bona part del territori. A partir del dia 15 es va donar un canvi de temps que va permetre que les temperatures baixessin, sobretot el dia 21. En aquest sentit, a l'alta muntanya, les temperatures mínimes van arribar al percentil 2 a l'estació de Sorteny els dies 20, 21, 22 i 23 i els dies 28 i 29. Pel que fa a les temperatures màximes també s'han mantingut força baixes durant aquests dies, sent negatives excepte els darrers dies del mes.

Pel que fa a les precipitacions ha estat un mes sec, on s'han acumulat 35.5 mm. A l'alta muntanya, però, les precipitacions més destacades van arribar amb l'entrada d'aire fred i, per tant, en forma de neu. Durant aquell període, entre el 15 i el 22 de gener, l'estació de Sorteny va registrar fins a 120 cm de neu nova. L'efecte del vent va ser molt notable i el mantell es va tornar a situar en valors inferiors al percentil 50 i, fins i tot, inferiors al percentil 10 al tancament del mes.