Temporada d'esquí amb restriccions "molt lleus" als exteriors

A.S.

Andorra la VellaSi la situació epidemiològica i l'evolució de la pandèmia és bona, el Govern confia poder obrir els camps de neu amb mínimes restriccions. "Creiem que en els espais oberts les mesures hauran de ser molt lleus", ha avançat aquest dijous el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat. Tot i que no ha volgut donar molts detalls sobre els protocols, a l'espera d'una reunió amb el sector, el ministre sí que ha manifestat que "podrem esquiar com abans". Aquestes mesures a les estacions d'esquí, entraran dins uns protocols sanitaris que està treballant el Govern perquè siguin més "homogenis a tots els espais" i siguin més simples i fàcils per la societat.

(seguirà ampliació)