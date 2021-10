Els temporers podran arribar fins a Andorra amb un certificat de trànsit

Andorra la VellaEls treballadors temporers nacionals de països tercers i que vulguin entrar a Andorra per motius laborals podran sol·licitar un certificat de trànsit fins al Principat en cas de no complir amb els criteris d'accés a l'espai Schengen. Actualment, només hi poden accedir els viatgers de tercers països que apareguin a la llista de la Unió Europea pels quals s'aixequen les restriccions de viatge relatives; els que tinguin una pauta de vacunació completa d'acord amb els vaccins autoritzats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) o per l'Organització Mundial de la Salut (OMS); o aquells que demostrin motius essencials.

Per aquest motiu, si es tracta d'un viatger d'un país tercer, que necessita viatjar a Andorra per motius laborals i no pot acollir-se a cap dels supòsits, caldrà que disposi d'un certificat de trànsit expedit pel ministeri d'Afers Exteriors andorrà. Aquest certificat li permetrà transitar per l'espai Schengen per arribar fins a Andorra, sigui via Espanya o França.

Per obtenir el certificat, caldrà enviar una fotocòpia del passaport en vigor, del certificat d'antecedents penals i del precontracte de treball. A més també haurà d'acreditar que està vacunat contra la Covid-19 i que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la segona dosi; que la vacuna està autoritzada per l'EMA, l'OMS o per una autoritat reguladora del medicament; haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos; o haver passat la malaltia i estar vacunat amb una dosi i que hagin transcorregut catorze dies des que es va administrar. Tota la documentació s'haurà de fer arribar al ministeri de Justícia i Interior a través del correu electrònic temporers@policia.ad.

L'interessat, o l'empresa contractant, haurà de facilitar les seves dades de contacte, especialment una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil. Un cop avaluat el dossier, el ministeri donarà la seva conformitat per a l'emissió del certificat, autoritzant l'entrada a Andorra de l'interessat per motius laborals. Tota la informació està disponible a les pàgines web del Govern, Immigració, Interior, Afers Exteriors i Treball i Ocupació.