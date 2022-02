Quan el temps castiga els boscos

Andorra la VellaNo es nou que els fenòmens més extrems causin danys a l’entorn natural. Cada any, entre altres, es registren ventades o aiguats que castiguen els boscos del país. El darrer en patir les conseqüències de les fortes ventades dels passats 30 de gener i 1 de febrer ha estat el bosc de la zona de la Trava. La força del vent, que va precedir el terratrèmol que es va registrar de matinada amb una intensitat de 4 graus en l’escala de Richter, hi va fer caure desenes d’arbres i arbusts.

El camí de la Trava, una ruta molt ben cuidada que transcorre entre la Cortinada fins a Ordino passant per les Planes de Sornàs, presenta ara una imatge poc habitual. Els tècnics de medi ambient tindran feina afegida per tornar a deixar aquest pas del tot net. La ventada va tombar arbres morts que es mantenien encara drets, va arrencar de soca rel pins enormes i va esquinçar arbusts per bona part del recorregut. El camí ha quedat tallat en almenys 3 punts en el tram més proper a la Cortinada.

No es tracta d’un fet extraordinari, ni molt menys, però si d’un fenomen natural que ens recorda la força de la natura. De fet, d’episodis extrems se’n registren al llarg de les quatre estacions. El passat mes de desembre, la intensitat de les nevades va provocar el trencament de branques i caiguda d’arbres a tots els boscos del país degut al pes dels gruixos nivals. Sis mesos abans, al juny de l’any passat, una forta ventada que alguns meteoròlegs van qualificar d’esclafit va arrasar una gran àrea boscosa entre Anyós i l’Aldosa. Al juliol, una forta tempesta amb ràfegues sostingudes que van superar els 100 quilòmetres per hora van malmetre també una altra zona boscosa prop de la urbanització de la Plana a Escaldes-Engordany i va causar la caiguda d’arbres a Bixessari i Aixàs.