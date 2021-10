Alerta tendència: es porten els 'microbolsos'

Andorra la VellaSi sou d'aquelles que porteu mitja vida dins la bossa, deixeu de llegir aquest article. Ens sap greu comunicar-vos que els 'microbolsos' seguiran sent tendència aquesta temporada i si us considereu unes 'fashionistes', almenys, hauríeu de valorar la seva adquisició. Allunyats completament de l'utilitarisme, els 'microbolsos' -també dits 'minibolsos' o 'nanobolsos'- esdevindran una peça singular del vostre armari. Però si ni tan sols hi cap un moneder, per què segueixen estant de moda? En primer lloc, els experts creuen que és una qüestió de nivell socioeconòmic, ja que aquells que el llueixen, "poden permetre's el luxe de no haver de portar res a sobre". Altres, però, asseguren que el 'microbolso' és la manera de tenir un accessori d'una marca d'alta gamma, a un preu més reduït, ja que solen ser més econòmics.

Sigui quin sigui el motiu, hi ha casos que voregen l'absurditat i semblen més un collares o un moneder amb corretja, que no pas un bossa de mà. És per això, que si esteu convençudes a sumar-vos a aquesta moda, us recomanem la marca Núnoo, una firma danesa que es pot trobar a Pyrénées Andorra.

Fundada el 2015 per dues germanes -Pia Silfen i Naja Silfen-, la marca ofereix peces d'alta qualitat a un preu assequible. L'univers Núnoo es basa en l'interès que les dues germanes tenen per la moda, el reciclatge i la utilització de nous colors, intentant sempre donar-li la volta a l'estil clàssic i esportiu.

Si no coneixeu la marca, només heu de fer una volta per l'Instagram de les famoses. Cada vegada són més les influenciadores que trien Núnoo per completar els seus 'looks', entre elles, Lucy Williams, Leandra Medine, Mónica Anoz, Megan Ellaby, o Courtney Trop. Si alguna vegada viatgeu a Copenhaguen, podreu visitar la seva seu, que es troba al bell mig de la ciutat.

A la planta baixa de Pyrénées Andorra trobaràs una gran varietat de 'microbolsos'