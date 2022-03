El primer tenista ATP resident a Andorra

Albert Ramos és un dels millors tenistes del món. L'esportista, que actualment compta amb 34 anys, ocupa ara mateix el lloc 34 en el rànquing ATP i d'ençà que va complir la trentena, va traslladar-se amb tota la seva família a residir a Andorra. "Evidentment, que la part impositiva va influir en la decisió, no t'ho negaré; però com a família, vam valorar més coses com el benestar al país, la qualitat de vida i per això tenim pensat quedar-nos a viure per sempre" deixa clar el tenista. A més a més, amb un somriure als llavis i una mirada d'aquelles que brillen, recorda que "la nostra segona filla, ja ha nascut al Principat".

D'aquesta manera, Ramos, ara fa quatre anys, es va convertir en el primer tenista ATP resident al país. "Espero que en el futur en puguin arribar d'altres" comenta. Cal recordar que fa uns anys endarrere, Andorra no era el territori ciclista que és avui i que precisament es va donar a conèixer per aquests esportistes arran del canvi de residència que va fer Joaquim'Purito' Rodríguez, qui resideix a Sant Julià de Lòria des de fa més d'un lustre on, fins i tot, i organitza una marxa de cicloturisme, La Purito. A més a més, Ramos pensa en clau futur i destaca que "m'agradaria que la meva presència i si arriben més tenistes, pugui servir d'estímul als més joves i veure si creixen els jugadors de tenis i aconseguim, fer pujar el nivell del país".

Pel que fa a l'entrenament en alçada, Ramos explica que "sí que és cert que el bot de la pilota et pot canviar una mica, però al final, som professionals i hem de ser capaços d'adaptar-nos a les diferents situacions". No obstant això, el tenista, que habitualment entrena a Anyós Park, afegeix que "la pista que s'ha fet en aquest recinte, ha aconseguit mitigar força les diferències en com bota la pilota; tenim una molt bona pista per entrenar". Finalment, sobre la temporada, destaca que "no em marco cap objectiu concret, sinó intentar jugar sempre el meu millor tenis. Ja porto molts anys en tot això i ja sé com funciona tot plegat". Ara, Ramos ja es prepara per afrontar la propera cita del calendari ATP, que és el Masters 1000 de Miami.