Tens algun tipus de pla d’estalvis destinat a la jubilació?

“Andorra necessita una reforma de les pensions perquè l’esperança de vida en néixer augmentarà en 7 o 8 anys en una generació, perquè el 2024 la branca de jubilació entrarà en dèficit, perquè el 2039 s’esgotarà el fons de reserva de jubilació, perquè la fórmula de càlcul de la pensió es farà cada cop més insostenible i perquè qualsevol govern que tingui un deute amb les pensions que es multipliqui cada any suposarà l’enfonsament del país”, argumenta el doctor en Economia, José Antonio Herce, per proposar les mesures que considera “imprescindibles” i que són les que ja s’han proposat per la CASS: l’augment de l’edat de jubilació, l’increment de les cotitzacions, obrir un compte individual i una generalització obligatòria de plans de pensions (que el proposi la CASS a tot tipus de treballadors).