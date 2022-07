Tercer cas de verola del mico en un andorrà

Andorra la VellaAlbert Font, el ministre de Salut, ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que hi ha un resident que ha manifestat símptomes de la verola del mico. Font ha explicat que la simptomatologia es va detectar quan la persona es trobava a Espanya i el ministeri de sanitat espanyol s'ha posat en contacte amb el ministeri de salut andorrà per notificar aquest cas. Segons ha explicat Font, ja es considera un "cas asimptomàtic" i no es troba aïllat a causa de la poca transmissibilitat que presenta.