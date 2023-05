El tercer pagador de farmàcia i podòleg, a l'estiu

Andorra la VellaAnuncis importants en el marc de la celebració de l'assemblea de la Federació de la gent gran. El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha manifestat que a partir de mitjan juny els majors de 65 anys i residents a la capital podran gaudir de la gratuïtat al centre esportiu dels Serradells. Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat que a l'estiu ha d'estar en marxa el tercer pagador per a productes farmacèutics i el podòleg als centres de salut. Durant l'assemblea, el president de la federació, Fèlix Zapatero, ha reiterat aquestes dues últimes qüestions i també ha destacat que volen una "finestreta única a Tràmits del Govern i a la CASS" que serveixi per atendre exclusivament a les persones grans. La ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha anunciat que s'hi posarà fila l'agulla, ja que ha de ser una qüestió "senzilla". A més, ha explicat que aviat es trauran vuit places per contractar personal per reforçar el servei d'atenció domiciliària (SAD).

D'aquesta manera, Espot ha manifestat en el seu discurs que una de les prioritats per al nou executiu és el tercer pagador i ha volgut confirmar el compromís que aquest estiu estarà "plenament operatiu" aquest règim per als productes farmacèutics per a les persones majors de 65 anys. També ha destacat que a l'estiu, també, estarà en marxa als centres d'atenció primària el servei de podologia "en règim de copagament" i ha afegit que en el marc del desplegament del pla nacional sociosanitari es treballa en l'ampliació del SAD i que, en aquest sentit, s'ha "flexibilitzat els requisits" per poder tenir més personal al servei. Així, Marín ha detallat que "en cert moment el nivell de català frenava molta gent" i que s'ha rebaixat una mica tot i continuar exigint-lo. La ministra ha afegit que la setmana que ve ja començaran a sortir aquestes places que es creu que es podran cobrir en haver-hi més concurrència.

Pel que fa a la demanda d'una finestreta única, Marín ha recordat que depèn del seu ministeri i que en els propers dies parlarà "amb els responsables" per veure com es pot organitzar aquesta finestreta; de fet, ha assegurat que creu que serà una qüestió "senzilla" d'implementar i s'ha mostrat sensible que es faci de manera més o menys immediata. En aquest sentit, Zapatero ha recordat que hi ha gent gran "que no té mòbil i que no sap entrar a internet" i que el servei no hauria de suposar "cap sobrecost" per a l'administració.