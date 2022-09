Tercer pagador a l'octubre i per a majors de 65 anys

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Albert Font, ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que el tercer pagador s'aplicarà als majors de 65 anys a partir de l'1 d'octubre. Segons ha indicat, la voluntat del Govern és ampliar el règim a tota la població si es constata que el sistema no suposa un increment de la despesa de la CASS. L'aplicació de la prestació cobreix totes les actes menys les de farmàcia, a l'espera que la parapública disposi d'un sistema informàtic que ho permeti. D'aquesta manera, les persones de més de 65 anys podran anar a l'especialista, com dentistes i fisioterapeutes, i no abonar la totalitat de la factura, com succeeix actualment, sinó que tan sols hauran de pagar el 25% de la visita.