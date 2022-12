Tercer pagador per a persones amb discapacitat

Andorra la VellaEl Consell d'Adminsitració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha avalat la implantació de la figura del tercer pagador a les persones que tinguin una discapacitat reconeguda per la Conava, excepte per farmàcia, i sempre que les prestacions es gestionin en full electrònic i dins de la Via Preferent. Des de la parapública també recomanen que el règim del tercer pagador també s'apliqui a les persones que tenen una pensió d’invalidesa de la CASS.