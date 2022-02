Tere Morató lidera el triomf de la Selecció en el retorn al Principat

Andorra la VellaLa selecció nacional femenina ha tornat a jugar a Andorra després de tres anys llargs sense fer-ho. I, a més a més, s'han estrenat a l'Estadi Nacional, tot i que ho han fet en un horari poc habitual pel futbol: les tres de la tarda. El conjunt de José Martín ha format amb un 4-4-2 amb la clara voluntat de governar el partit des de l'inici. Enfront, Gibraltar ha sortit a plantejar un partit amb pocs espais per intentar sorprendre l'esquena de les dues laterals andorranes amb el 4-3-3 plantejat per Olivero. A la graderia del Nacional, el secretari d'estat Justo Ruiz, el seleccionador masculí, Koldo Álvarez de Eulate i els consellers generals Roger Padreny, Ferran Costa i Pere López, han presenciat el partit.

En els primers minuts, les ocasions més clares han estat per la tricolor. L'habilitat de la davantera del Villarreal, Tere Morató i la velocitat de l'atacant de la Ternana, Maria Ruzafa han estat les cartes ofensives amb les quals Andorra ha tancat a Gibraltar al seu camp. No obstant això, la pressió alta de les gibraltarenyes ha dificultat la sortida de pilota local i, en moltes ocasions, ha obligat a jugar en llarg, doncs la pressió constant sobre da Cruz i Carranca no les ha deixat entrar excessivament en joc. En aquest context, als 13 minuts de joc ha arribat el gol de Tere Morató. La davantera ha recollit un rebot a la frontal després de la lluita de Ruzafa dins de l'área i, sense aturar la pilota, ha etzibat una canonada que ha fet inútil l'estirada de Revagliate. Quatre minuts més tard, Tere Morató ha tornat a superar la porteria Gibraltarenya, després d'una intensa pressió en bloc que ha permès una recuperació en la zona atacant andorrana i que Morató ha culminat, demostrant el gran moment que travessa.

Martín ha mogut l'equip amb el 2-0 i ha situat 3 davanteres, deixant a Morató al centre, amb Ruzafa partint de l'extrem esquerra i Ariana Gonçalves des del dret. Precisament, una jugada entre aquestes tres jugadores ha acabat amb el gol de la 10 d'Andorra. Morató ha rebut a la frontal de l'àrea i, quan tothom esperava un xut a porteria, ha obert a la dreta on s'incorporava Ariana que ha fet una centrada forta i tensa a l'àrea petita on Ruzafa ha entrat amb potència per enviar la pilota al fons de la xarxa. Als 34 minuts s'ha fet el silenci al Nacional, quan una duríssima entrada de la capitana Doody, ha fet saltar pels aires a Tere Morató, que ha hagut de sortir del camp coixejant. Cal recordar que fa poques setmanes que l'atacant havia torna a jugar després d'estar diversos mesos apartada del terreny de joc per una lesió. Amb un gest de dolor i amb l'ovació del públic, Morató ha tornat al camp. Minuts després ha arribat el 4-0. La capitana, Maria Fernàndez, ha enviat al fons de la xarxa, amb un remat de cap creuat, una jugada assajada que ha partit des d'un córner sacat en curt per Erica Gonçalves qui, després d'una paret, ha enviat una precisa centrada al segon pal on Fernàndez ha rematat lliure de marca.

Relaxació

Aquest marcador ha provocat cert relaxament entre les andorranes que, al fil del descans, han encaixat un gol. Una jugada ofensiva per part de les locals, ha acabat amb una centrada que no ha trobat rematadora. Qui sí ha trobat ha estat la gibraltarenya Pizzarello, que ha conduït un ràpid contracop pel costat esquerra. Arrencant des de la seva àrea ha arribat fins la línia de fons andorrana, creuant tot el camp i ha fet una passada endarrere on Gilbert, lliure de marca, ha batut Cardoso, 4-1. Amb aquest resultat s'ha arribat al final dels primers 45 minuts.

Gibraltar s'ha volgut estirar i canviar la dinàmica a l'inici de la segona part. Des de la base de la construcció, les visitants han intentat sorprendre amb pilotes llargues creuades, a l'esquena de la defensa andorrana. En una ocasió per fora de joc, i en una altra per la sortida d'una atenta Cardoso, les jugades no han quedat en res. A partir d'aquí, el partit s'ha tornat molt travat, amb xocs constants i sense que hi hagués ocasions clares de gol. Per trencar aquesta dinàmica, Martín, al quart d'hora, ha fet dos canvis. Morató i da Silva han sortit del camp, i al seu lloc han entrat Laia Sin i Míriam Tizón. Amb aquests canvis, la selecció ha passat a formar un 4-1-4-1 amb da Cruz sola per davant de la defensa i Ruzafa com a única punta, amb una línia de 4 per darrere formada per Ariana Gonçalves, Carranca, Tizón i Erica Gonçalves.

Debut de Zoe Montero

Quan restaven 15 minuts per acabar el partit, Martín ha introduït dos canvis. Maria Moles s'ha situat al centre de la defensa en el lloc de Marina Fernàndez, i s'ha produït el debut de la golejadora de la sub 19, Zoe Montero, que ha entrat per Ariana Gonçalves, estrenant-se així amb la selecció absoluta. Amb aquests canvis, el tècnic local ha continuat fent proves, passant a un 4-2-3-1, amb Montero en punta, i un doble pivot format per da Costa i Erica, mentre que la mitja punta quedava per Carranca a la dreta, Ruzafa a l'esquerra i Tizon enllaçant. I quan mancaven 5 minuts per acabar, Martín ha acabat per moure la banqueta i donar entrada a Laia Solé i Borja, en uns darrers minuts que, pel carrusel de substitucions, han transcorregut sense grans sobresalts i el partit ha acabat amb el 4-1 amb que havia començat el segon acte.

Segona victòria consecutiva d'Andorra que, després de l'important triomf davant Liechstenstein (2-4) avui, davant la seva afició s'han agradat amb el contundent 4-1 que li han endossat a Gibraltar. El següent partit, la setmana vinent contra la desconeguda Tahití, que s'estrena en el context del futbol femení.

ANDORRA: Cardoso; Paula de Silva (Laia Sin, 60'), Lia Gila, Marina (Maria Moles, 76'), Marta Blasco; Ariana Gonçalves (Zoe Montero, 76'), da Cruz (Borja, 86'), Carranca, Erica Gonçalves; Tere Morató (Míriam Tizón, 60') i Maria Ruzafa (Laia Solé, 86').

GIBRALTAR: Revagliate; Salah (Laguea, 78'), Rowbottom (Victor, 46'), Doody, Pizzarello; Ferro, Viagas (Borrell, 68'), Mason; Olivero (Valentín, 78'), Gilbert i Robba (Karp, 83').

ARBITRE: Victoria Beyer (França). Assistida per les també franceses Camille Soriano i Solenne Bartnik. Com ha quarta àrbitre hi havia Ainhoa Fernàndez (Andorra). Ha amonestat a Paula (20'), Doody (61'),

GOLS: 1-0 Tere Morató (13'). 2-0 Tere Morató (17). 3-0 Maria Ruzafa (27'), 4-0 Marina Fernàndez (39'), 4-1 Gilbert (45').

ESTADI NACIONAL: Un centenar d'espectadors.