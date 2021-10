Un terratrèmol de 3,6 sacseja lleugerament Andorra

Andorra la Vella10.23h. Una lleu tremolor del terra d'un edifici de quatre plantes s'acompanya d'una remor. Com si un camió hagués vessat de cop la càrrega, “o com si s'hagués esfondrat una edifici”, explica un dels veïns que a les 10.26h era a la porta del seu habitatge que dona a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. Cap núvol de cendra, cap sirena de vehicle d'emergències i en pocs segons, les xarxes socials plenes de missatges del tipus: “La vostra casa també ha tremolat?” des d'usuaris de les set parròquies andorranes. Abans de les 11h, alguns ens institucionals confirmen la notícia.

Cap a un quart d’onze d’aquest dilluns les parets d’alguns edificis de diverses parròquies d’Andorra han tremolat. Un terratrèmol de 3,6 d'intensitat a l'escala de Richter ha sacsejat el país. El sismògraf del Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA), d'Andorra Innovació, i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha confirmat el sisme, que hau tingut l’epicentre entre l’Alt Urgell i Andorra, a Ós de Civís, segons informa Andorra Recerca + Innovació. En territori andorrà, els moviments s'han percebut parcialment a totes les parròquies.

El terratrèmol s'ha produït a uns dos quilòmetres de profunditat, i s'ha pogut percebre també a diverses poblacions de l'Alt Urgell, el Pallars i, amb menys intensitat, a la Cerdanya.

Com és habitual en aquests casos, des de Protecció Civil es demana a la població que, tant si ha notat el terratrèmol com si no, ompli l'enquesta sísmica que elabora Andorra Recerca + Innovació.

Un petit terratrèmol que hem sentit bé aquí a la Margineda. L'estació sismògraf del @CenmaIEA a la Rabassa mostra no només la sacsejada principal sinó que sembla haver-hi un precursor més petit uns minuts abans. pic.twitter.com/R1h3MeU9qT — Alan Ward (@alan_ward_koeck) 11 de octubre de 2021