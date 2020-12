Cada test d'antígens costa al Govern 4,35 euros

El Govern ha fet públic aquest dimecres, a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), una nova adjudicació relativa al subministrament de material de detecció ràpida contra el coronavirus. En concret, es tracta de l'adquisició de tests ràpids d'antígens que, tot i que no s'especifica la quantitat exacta, es detalla que cadascun d'ells té un cost de 4,35 euros. L'adjudicació s'ha fet a l'empresa Gessal Nutraceuticals amb modalitat d'emergència.

D'altra banda, des del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) s'ha fet pública l'adjudicació per a l'adquisició de 240 reactius PCR durant els mesos de novembre i desembre per al laboratori clínic de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquest material ha suposat el pagament d'1.104.000 euros, i l'empresa adjudicatària ha estat Hologic Iberia. També durant el mes de novembre, el SAAS es va gastar 414.000 euros per a l'adquisició del medicament Remdisivir, efectiu per aquells pacients que es troben a l'inici de la malaltia. A banda, s'ha fet un pagament de 144.600,48 euros per 756 tubs microtest M4RT i 60 turundes orofaríngies per a la recollida de mostres TMA.

Per últim, també es publica la modificació del reglament per a l'ús dels tests d'antígens. Tenint en compte la ràpida evolució en l'ús dels tests i la necessitat de poder cribrar cada vegada un nombre més gran de la població, s'ha considerat necessari modificar el text per poder efectuar aquestes proves a qualsevol persona que voluntàriament ho necessiti.