El testaferro de Zaplana confessa que van portar una bossa amb cinc milions d'euros en suborns a BPA per blanquejar

Andorra la VellaJoaquín Barcelo, testaferro i amic de la infància de l’expresident valencià i exministre del PP Eduardo Zaplana, ha reconegut el seu vincle amb BPA on va tenir lloc el blanqueig dels milions d’euros que Zaplana va obtenir de suborns per la concessió d’obres a Terra Mítica o el parc eòlic i les ITV quan era president valencià. A través de testaferros cobrava comissions sota mà i feia portar part dels diners a BPA on els testaferros tenien societats interposades i comptes numerats. Barceló “a Andorra hi ha societats i comptes numerats que eren meves. Li ho vaig comentar a (Francisco) Grau com un comentari normal, a Zaplana, no”. (Grau era l’home de confiança de Zaplana). I ha dit que en un dels comptes “es van ingressar cinc milions d’euros que me’ls va donar Francisco Grau en una bossa, que era diners d’Eduardo Zaplana, i que havia de portar a Andorra. I jo li ho vaig donar a un intermediari, no sé com va entrar a Andorra”.Barceló s’ha defensat dient que ell no volia que els diners de Zaplana anessin a un dels seus comptes a BPA. Segons Barceló, “jo li vaig dir que aquests diners eren diferents als meus personals i li vaig dir que obrís un compte diferent. Sense el meu permís i consentiment van passar al meu compte personal. Em van dir que era d’Eduardo Zaplana i família. Jo no ho vaig saber perquè no em donaven extractes del compte perquè no els enxampessin a la frontera”.

I ha estat contundent en reconèixer que “jo era el testaferro de Zaplana, em demanava favors, era el meu amic i els hi feia. Si això és ser testaferro, soc testaferro”. També ha explicat que se li va demanar que fes altres transferències de diners bruts a BPA. “Es van fer transferències als comptes d’Andorra, em van dir que les fes i punt”.

Barceló comenta que “jo tenia 90.000 euros que eren meus i el banc va ser intervingut i els comptes es van bloquejar. Em van dir que el meu compte havia passat al banc bo i vaig agafar el cotxe i me’n vaig anar amb el cotxe a cancel·lar el compte. Em van tenir en un despatx molt temps i em van dir que el compte no havia passat perquè estava contaminada per altres comptes i havia de justificar una sèrie d’ingressos d’un altre compte que contaminaven la meva. I a partir d’aquí ve tot l’embolic”. També ha relatat que “després vaig pujar (a Andorra) amb Grau, vam estar prenent notes i Grau va manar una justificació i es va agreujar el problema perquè van començar a demanar més coses i més coses”. És llavors quan “Zaplana em presenta a Saturnino Suanzes com a advocat especialista molt bo, pròxim a Andorra. Jo he contractat i li he pagat en un parell d’ocasions pel seu treball allí. Grau es va enfadar quan és substituït per Suanzes”. Barceló ha dit que “dins d’aquesta organització em tenien a mi per a signar tots els documents”.