TheGrefg diu que l'entrada pels premis ESLAND a Andorra costarà milers d'euros

Andorra la VellaAquest dimecres, el creador de contingut resident TheGrefg va confirmar de forma definitiva que la gala dels premis ESLAND, els més grans de la comunitat digital hispanoparlant, se celebrarien a Andorra. I ho va fer amb tota una cerimònia. Un espectacle de drons sobre Caldea retransmès a través del seu canal de Twitch va ser el mètode amb el qual va donar a conèixer la data de l'esdeveniment, el 16 i el 17 de febrer. Aquesta va ser la part maca pels seguidors. Però aquest divendres s'ha conegut la part que ha generat polèmica.

A través de les xarxes socials, s'ha publicat un fragment de TheGrefg on assegura que el principal problema que tindrà l'acte és que hi haurà poques entrades a causa de les limitacions que ofereix Andorra respecte de països com Espanya o Mèxic pel que fa a l'accessibilitat i les infraestructures. I ja ha avançat que les entrades seran tindran un preu alt. "Com un concert de Karol G en primera filera, estem parlant de diversos milers", assegura el youtuber.