TheGrefg enfada als streamers residents per dir que és l'únic que passa temps a Andorra

Andorra la VellaL'enganxada entre els streamers TheGrefg i Ibai sobre la tributació fiscal continua en el centre de la polèmica. El youtuber resident va tirar en cara a Ibai que fes brometes sobre la residència a Andorra. I va anar més enllà, insinuant que si investiguessin a Ibai es trobarien sorpreses sobre la seva tributació fiscal com a resident espanyol. I va apuntar que cal mirar si tributa com a empresa o com a persona.

La polèmica continua, però perquè TheGrefg a l'hora de defensar-se va posar en el punt de mira a altres youtubers residents a Andorra. Va destacar que l'ataquen a ell quan és el youtuber que "literalment passa més temps a Andorra". I va especificar que va en "puta bici" o "al gimnàs". En el vídeo explicita que altres youtubers que viuen al Principat potser no viuen tant de temps a Andorra com ell i per tant es pot sobreentendre que passen menys de la meitat de l'any al Principat. Aquesta insinuació ha obert un altre front en la polèmica i en aquest cas afecta molts més streamers.

Les declaracions han creat un fort malestar entre diferents youtuber residents, segons fonts properes a l'afer, perquè consideren que TheGrefg no tenia que atacar-los sinó limitar-se a defensar-se. El fet de posar en dubte que la resta d'streamers que viuen al Principat compleixen amb la residència efectiva durant sis mesos l'any es considera una acusació sense cap fonament i que l'únic que pot comportar és problemes per a tots.