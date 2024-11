TheGrefg esclata contra Ana Pastor i la Sexta per acusar-lo de difondre 'fake news'

Andorra la VellaEl creador de contingut The Grefg ha respost enèrgicament aquest dimarts contra La Sexta i la periodista Ana Pastor, acusant la cadena de manipular les seves paraules i de llançar una "campanya en contra de la meva imatge". El conflicte s'ha generat després que Pastor, durant un especial del programa El Objetivo, qüestionés el streamer per la difusió de missatges falsos sobre la DANA que ha afectat València i part de Castella-La Manxa, especialment en referència als rumors de suposades víctimes mortals al centre comercial Bonaire, una informació que, segons fonts oficials, és completament falsa.

Pastor, visiblement molesta, va expressar el seu descontentament amb The Grefg mirant directament a càmera: "Em sembla molt decebedor. The Grefg, a qui escolten molts nens i adolescents, està llegint un missatge radicalment fals que les forces de l’Estat han desmentit tot el dia", va declarar la periodista, recordant que el jove té una audiència influenciable.

Grefg no va fer tard a contestar les declaracions de Pastor a través de les seves xarxes socials, denunciant que La Sexta ha seleccionat talls incomplets de la seva emissió en directe per a sensacionalitzar la notícia i atacar la seva credibilitat. "El clip no està complet i en realitat dic que és un missatge del xat", va explicar el streamer, que també va criticar la cadena per haver-lo mencionat en quatre blocs diferents dins del programa, "demonitzant" les seves paraules.

"No és una vergonya llegir un missatge del xat amb el context clar. La vergonya és que em tregueu quatre cops, en quatre franges diferents, manipulant el contingut i sense mencionar el directe benèfic que vaig fer", ha denunciat Grefg, referint-se a una iniciativa solidària recaptant fons que La Sexta, segons ell, ha ignorat.