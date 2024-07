Ticketmaster, a la polèmica pel seu missatge als assistents de David Guetta

Andorra la VellaLa cancel·lació del tan esperat concert de David Guetta a l'Andorra Mountain Music ha generat una gran polèmica, intensificada per un desafortunat missatge de Ticketmaster.

L'empresa de compravenda d'entrades va publicar una imatge a les xarxes socials desitjant que els assistents del concert "esperem que hagis gaudit", tot i que l'esdeveniment mai no es va celebrar. Govern va suspendre el concert el mateix dia, cap a les 5 de la tarda, a causa del risc de tempesta elèctrica.

David Guetta, que havia de viatjar en un jet privat des de França fins a l'aeroport de La Seu-Andorra i després al lloc de l'esdeveniment a l'Abarset, mai no va arribar a Andorra. La cancel·lació se li va comunicar abans que emprengués el viatge, ja que estava actuant a França el dissabte.

El concert prometia ser històric, amb una assistència rècord de 10.000 persones a Andorra. No obstant això, més de 8.000 persones van quedar decebudes i tirades al país el mateix dia de l'esdeveniment. La publicació de Ticketmaster ha estat vista com una burla a la situació, augmentant la indignació dels assistents i aficionats.

La situació ha generat un gran rebombori a les xarxes socials, amb usuaris criticant durament Ticketmaster per la manca de sensibilitat i professionalitat. Molts exigeixen una disculpa pública i una compensació adequada per als afectats per la cancel·lació de l'esdeveniment.