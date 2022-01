Tímida recuperació dels ingressos a la duana

Andorra la VellaL'economia del país comença a prendre força després de l'esclat de la pandèmia del coronavirus el març del 2020. Així es desprèn de les dades publicades aquest dimarts per la duana, en la qual s'indica que s'ha recuperat la recaptació, en un 9,7%, respecte al 2020. D'aquesta manera, els ingressos nets registrats durant el 2021 se situen en els 167.400.572 euros, mentre que al llarg de l'exercici anterior se'n van recaptar 152.625.806. Tanmateix, i en comparació amb els del 2019, abans de l'esclat del coronavirus, les xifres segueixen gairebé un 20% per sota, ja que es van ingressar 208.870.321 euros.

Entrant al detall de les dades publicades es mostra que la recuperació de la recaptació prové, majoritàriament, de les taxes relatives a la importació de combustibles minerals i d'altres materials, per les quals s'han ingressat 43.387.888 i 45.075.380 euros, respectivament, mentre que les xifres es van situar aproximadament un 20% per sota el 2020. D'altra banda, cal destacar que els ingressos per l'entrada de tabac segueixen clarament marcats per l'impacte de la pandèmia, havent registrat una caiguda del 0,4% respecte a l'any passat i del 29,2% en comparació el 2019.

Tot i això, i tenint en compte les dades relatives al mes de desembre, tots els indicadors mostren una clara recuperació dels ingressos, fins i tot si es compara amb l'exercici prepandèmia. Així doncs, es destaca la recuperació de més d'un 300% de la recaptació per importació de tabac i 116,8% de taxes per entrada de begudes, en comparació al que es va registrar el 2020.