Tomàs Pascual increpa un operador d'ATV i li malmet la càmera

Andorra la VellaL'excandidat a cap de Govern i exlíder d'UNP, Tomàs Pascual, ha increpat un operador de càmera d'Andorra Televisió i ha malmès la seva càmera aquest dimarts al matí a la Batllia, en el marc de la lectura de sentències on ha estat condemnat a un any de presó condicional. Tal com ha fet públic i ha denunciat l'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra (APCA), Pascual ha increpat l'operador, mentre exercia la seva feina, exigint-li que no difongués cap imatge on sortís ell, i ha colpejat la càmera fins a trencar-ne la carcassa quan ja no enregistrava.

L'APCA ha informat que els fets protagonitzats per Tomàs Pascual han estat denunciats a la Policia, i ha volgut posar de manifest la seva ferma oposició, ja que s'ha impedit el lliure exercici de la professió. Igualment, l'associació rebutja les praxis intimidadores, violentes i de coacció a l'exercici dels professionals de la comunicació.

La junta gestora de l'APCA ha recordat que els professionals de la comunicació segueixen un codi deontològic 'en el qual basem la nostra praxi diària a partir del recull de normes i valors que s'hi enumeren sobre el respecte a la vida personal i la imatge'. Tot i això, l'entitat ha volgut posar de manifest que Tomàs Pascual es va presentar com a candidat a les eleccions generals del 2009 encapçalant una llista electoral de circumscripció nacional, cosa que li dóna 'una dimensió pública, susceptible d'informació', i més si es tracta d'una actuació judicial també pública.

Finalment, l'associació lamenta profundament els fets ocorreguts i desitja que sigui la darrera vegada que un professional de la comunicació es trobi en aquesta situació.