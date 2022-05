El topall de refugiats s'amplia fins als 285

Andorra la VellaEl Govern ha ampliat fins a 285 el topall de refugiats que pot acollir Andorra. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha assenyalat que durant la darrera setmana s'ha arribat al límit de les persones d'Ucraïna (250) que es poden acollir al permís de sojorn i treball durant un període de dos anys. "El 'cupo' ja està complet", ha dit, tot indicant que considera que aquesta quota "serà bastant més estable que la de 250, ja que quan la vam fixar hi havia molta arribada de refugiats i ara ens trobem en un moment de certa estabilització".

Del total de refugiats que hi ha al Principat, 245 ja tenen en vigor la targeta de residència i cinc estan esperant poder rebre la vacuna de la Covid per acabar de finalitzar els tràmits. Jover també ha comentat que, tot i que fins al moment l'executiu es feia càrrec del 100% de les despeses associades als actes sanitaris, s'ha decidit que a partir d'ara el finançament total dependrà de la situació econòmica de les famílies. Així doncs, ha explicat que els nuclis hauran de fer la demanda per acollir-se a la gratuïtat dels costos sanitaris al ministeri d'Afers Socials i, en el cas que la família es trobi en una situació de dificultat, se'ls atorgarà el règim de cobertura al 100%.

El titular de Finances ha asseverat que s'ha pres la decisió tenint en compte que les tipologies de persones refugiades que arriben al Principat "són diferents" i "no tots venen amb dificultats econòmiques", per la qual cosa, malgrat que durant el primer moment era important assegurar la cobertura mèdica, actualment "només cal donar l'ajut a qui ho necessiti".