Torna la Festa del Medi Ambient per conscienciar la població

Escaldes-EngordanyEls set comuns recuperen aquest dissabte la Festa del Medi Ambient per commemorar el Dia mundial, que va tenir lloc el passat 5 de juny, i amb la voluntat de conscienciar i fer reflexionar a la població al voltant de la cura del medi, el canvi climàtic i la necessitat de reciclar correctament. Han presentat la iniciativa aquest dimecres en roda de premsa els tècnics de Medi Ambient de les corporacions d'Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Encamp, Isabel Rogé, Salvador Rispal i Vanessa Carrascosa, i Josep Gómez, el gerent de l'empresa Pirinenca de Servei, l'encarregada de gestionar la recollida selectiva dels comuns.

Així doncs, tal com han explicat, la jornada, que porta el lema 'La vida va néixer a l'aigua, no deixem que mori a la terra', s'iniciarà a les 10.30 hores de dissabte al Prat del Roure i finalitzarà ben entrada la nit, després de la projecció de WALL-E, i comptarà amb tota una sèrie d'activitats per a grans i petits que tocaran i explicaran tots els vessants relacionats amb el medi ambient i com es pot prevenir el canvi climàtic. D'aquesta manera, es desenvoluparan tallers, un musical, jocs gegants amb materials reciclats i, com a novetat, dues sortides a la muntanya. A més, han ressaltat que, de la mateixa manera que es va realitzar durant la primera edició, el 2019, s'organitzarà una paellada popular per a tot el públic.

"Els comuns i les administracions incideixen constant en totes les accions de sensibilització i educació ambiental, organitzant campanyes conjuntes conscients que només amb la col·laboració de la ciutadania es pot assolir millor la cura del medi ambient i la nostra qualitat de vida, les administracions han de tenir un rol exemplar, però és imprescindible que caminen tots junts", han manifestat. En referència al finançament de l'organització, que s'enfila entorn dels 75.000 euros, Gómez ha comentat que l'import s'extreu de la quota que mensualment paguen les corporacions a la companyia per la gestió del servei, d'on es guarden un 2% per tal de dur a terme accions de conscienciació, comunicació ambiental i formació.

Rogé també ha destacat que han decidit tirar endavant una nova edició de la Festa del Medi Ambient per l'èxit i la bona afluència de participació en els tallers que va tenir la primera, on es van registrar prop de 600 persones.