Torna l'Abarset de Grandvalira, torna l'oci a peu de pistes

Andorra la VellaGrandvalira ha presentat aquest matí les obres del nou L'Abarset, situat al costat del telecabina del sector del Tarter, les quals es troben a la recta final amb l'objectiu que el restaurant torni a activar-se aquesta temporada 2021-2022. Per a la renovació de la instal·lació el domini esquiable ha invertit poc més de cinc milions d'euros amb la finalitat d'esdevenir el millor après-ski d'Europa.

D'aquesta manera, des de Grandvalira informen que projecte manté l'essència i l'esperit de l'antic local, però a la vegada es potencia amb un nou concepte en el qual s'unirà oci, música i gastronomia en una experiència única, la qual afirmen que anirà més enllà de la temporada d'esquí i dels caps de setmana. La voluntat és desestacionalitzar l'oci al país amb propostes gastronòmiques i musicals de dilluns a diumenge.

El nou L'Abarset suposarà un punt de trobada inigualable que espera ser un referent de l'oci i la gastronomia més enllà de la temporada d'hivern. Així doncs, el director d'Hospitality i Negoci Corporatiu de Grandvalira – Ensisa, Alex Orúe, ha explicat els conceptes del nou local durant la visita de les obres al costat del director facultatiu de l'obra, Gonzalo Dávila. "Estem segurs que serà un èxit des del primer moment", ha destacat Orúe, qui ha posat en relleu que "dins dels objectius que tenim hi ha la desestacionalització i ara, amb un producte d'aquesta qualitat i pensant en la diversificació d'oci i oferta alimentària, creiem que podem apostar per un projecte que sigui per tot l'any".

Cal recordar que l'antic L'Abarset va tancar les portes de manera anticipada el març del 2020, posant fi a nou anys de festa i ambient lúdic. El nou local s'estrenarà com una de les principals novetats d'aquesta temporada d'esquí a Grandvalira. Orúe també ha destacat que "l'actiu més important que ha tingut L'Abarset és l'equip", i per això en la nova instal·lació hi haurà el mateix equip que hi havia a l'antic local.

Tal com assenyalen des del domini esquiable, la transformació de l'espai, amb el disseny de David Alayeto, de l'estudi Dream Up Design, incorpora la bellesa de la muntanya en tots els detalls: l'equilibri perfecte entre el dia i la nit. La muntanya es fa present a la sala gràcies als materials naturals, que, mesclats amb altres de nobles, aporten un toc de sofisticació eclèctica que genera un entorn càlid, elegant i modern. "El repte per a la realització d'aquest edifici es va traduir en jugar amb la complexitat de diversos punts, com la importància de la integració de l'edifici al seu entorn natural", ha comentat Dávila amb relació a les particularitats del projecte.

I posen de manifest que disposa de més de 2.000 metres quadrats de superfície, amb dues plantes i una terrassa de 700 metres quadrats, incorporen un mobiliari i decoració únics, amb formes orgàniques, parets amb escultures de troncs, gelosies fetes de branques o barres que emulen roques emergint de la terra. En referència al disseny d'il·luminació, informen que es tracta d'un altre element clau per dibuixar l'atmosfera acollidora que ofereix L'Abarset: llum ambiental de sostres i parets, accentuada per xemeneies que simulen fogueres i que creen inigualables espais d'intimitat i calidesa per relaxar-se i gaudir de les jornades a la muntanya.