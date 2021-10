Torna la Mostra Gastronòmica d'Andorra en un format més reduït

OrdinoLa Mostra Gastronòmica d'Andorra arriba a la 29a edició, després d'un any d'aturada per la pandèmia de la Covid-19, i se celebrarà el diumenge 14 de novembre a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO). El comú reprèn aquesta jornada culinària en un format més reduït que en edicions anteriors, per les restriccions d'aforament, però amb la voluntat de "recuperar l'essència social i festiva" de l'esdeveniment, ha indicat la cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, durant la presentació de l'acte.

La jornada, que atrau tant a gent del Principat com a turistes, serveix per fer un tast de la gran varietat gastronòmica que hi ha a Andorra on els diferents restauradors que hi participen mostren alguns dels seus plats i fins i tot, alguna novetat. "Sempre mirem de combinar tradició amb les últimes tendències culinàries", ha expressat Choy. Així, enguany hi haurà un total de quinze estands amb onze restauradors que oferiran als assistents un total de 22 plats. De fet, des del comú s'ha celebrat que tot i les restriccions, que han obligat a reduir el nombre d'estands, hi hagi restauradors fidels d'edicions anteriors i set de nous. A banda també hi haurà una parada de pans i la mostra dels productes agrícoles i artesans d'Andorra. A més, com cada any, la mostra també comptarà amb el servei d'hostaleria del Lycée Comte de Foix.

Des del comú han remarcat que l'edició d'enguany encara estarà marcada per la prudència. Tot i que es mantindrà el mateix format, hi haurà un circuit marcat per anar a recollir els plats i l'ús de la mascareta serà obligatori. També es redueix el nombre de taules, les quals estaran més distanciades, i el nombre de coberts per taula. La cònsol menor i consellera de Cultura ha informat que hi haurà 264 localitats. Per accedir al recinte caldrà presentar el passaport Covid, una PCR o TMA de menys de 48 hores o bé un test d'antígens amb un màxim de 12 hores. Les entrades es posen a la venda aquest dimecres i es poden adquirir al servei de Tràmits del comú i a l'oficina de Turisme. El preu de les entrades serà de 35 euros per les anticipades i 40 euros a la porta de l'ACCO el mateix dia. A més, pels menors de 12 anys el preu serà de 20 euros.

Choy també ha informat que a causa de la Covid, no se celebrarà la tradicional cursa de cambrers, com tampoc hi haurà l'Espai Gourmet. Tot i així, "mantindrem la votació popular per votar el plat més original i el plat més tradicional", ha manifestat la cònsol, afegint que les votacions les faran els comensals a través d'un codi QR que es trobarà a la taula i aquestes es veuran en temps real.