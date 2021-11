Torna el Poblet de Nadal, a partir del 26 de novembre, amb novetats com un espai gastronòmic i musical

Andorra la VellaEl Poblet de Nadal d'Andorra la Vella torna entre el 26 de novembre i el 26 de desembre. Les casetes a la plaça del Poble, els espectacles, l'oficina de correus màgica, els espectacles itinerants o el parc de Nadal, on hi haurà la pista de patinatge i un carrusel venecià, es complementen aquest any amb la novetat de l'espai 'Neret after shopping', una proposta gastronòmica i musical que comptarà amb una quarantena d'actuacions de músics del país, i el talleret dels menairons, més de 40 tallers d'activitats adreçades als més petits. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha mostrat molt "il·lusionada" de poder presentar aquesta sisena edició d'un "gran esdeveniment de promoció turística i comercial" que ha esdevingut "l'activitat de Nadal més important del sud d'Europa".

D'aquesta manera, la cita arrencarà el 26 de novembre a les sis de la tarda amb l'encesa dels llums i el primer dels set espectacles itinerants que estan programats, 'Abyss', de la companyia Remue Ménage. A les vuit del vespre tindrà lloc el castell de focs, que com l'any passat es farà des de tres punts diferents de la parròquia, ja que tal com ha explicat Marsol "implica més" tota la ciutadania en aquest esdeveniment. També obriran portes les casetes instal·lades a la plaça del Poble, un lloc "ideal per fer les compres de Nadal", tal com ha destacat el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié. Un cop es doni el tret de sortida al poblet, el Mercat de Nadal obrirà de divendres a diumenge, a més de tots els dies del pont de la Puríssima i del 20 al 24 de desembre, per cloure el 26. Tal com s'ha esmentat, una de les novetats d'aquest any és el 'Neret after shopping' "un espai ideal on fer una pausa" entre compra i compra i on s'oferiran una quarantena d'actuacions musicals de músics del país. Aquest espai estarà explotat pels concessionaris del bar de la plaça del Poble i estarà ubicat a proximitat de l'establiment. Una altra novetat és 'El talleret dels menairons', a la glorieta de la plaça del Poble. Allà s'oferiran més de 40 propostes per als infants d'entre els quatre i els set anys, els dissabtes i els diumenges al migdia i a la tarda. Pel que fa al parc de Nadal, situat a la zona de l'antiga caserna dels bombers, obrirà fins al 9 de gener, tots els dies amb l'excepció del 25 de desembre i l'1 i el 6 de gener. Allà s'hi podrà trobar la pista de patinatge de gel i un carrusel d'estil venecià que també és novetat.

També es tornen a programar els espectacles itinerants, que de fet són un dels trets "identitaris" del Poblet de Nadal. A banda de l'espectacle inaugural, es podrà gaudir, el dia 27 de novembre, de 'Revue de rue' de la companyia Remue Ménage; el 4 de desembre de 'Les montgolfières', de la companyia Cardinale Eventi; de 'Fiers à cheval', el 7 de desembre, una aposta de la companyia des Quidams que ja és un clàssic del poblet; 'Korona conform' de la companyia Die Beluchter, que desfilaran pels carrers el dia 11 de desembre; 'Cavall de ferro' d'Antigua y Barbuda, que es podrà veure el 18 de desembre i 'World of wonder' de Teatre per Caso que serà la darrera proposta el 23 de desembre.

A banda, també hi haurà l'oficina màgica de correus instal·lada a la plaça Guillemó del 26 de novembre al 5 de gener, a les tardes entre dos quarts de sis i les vuit. I un cop més es tornen a ubicar arreu de la parròquia els 'magic selfies' dels quals cal destacar 'La mina dels menairons', a l'encreuament entre l'avinguda Meritxell i la Creu Grosssa i 'Un Nadal sobre rodes!', a l'avinguda Meritxell 112 on hi haurà un vehicle d'època per fer-se fotografies.

A banda, en el marc del poblet s'oferirà un concert de Josep Carreras, que no ha organitzat el comú però al qual dona suport. Serà un recital de Nadal que tindrà lloc l'11 de desembre a les vuit del vespre. També es podrà gaudir, els dies 3 i 4 de desembre de les sis de la tarda a les nou de la nit de les Nits de vídeo mapping, organitzades per Ull NU i l'ambaixada de França. A part s'ofereix el joc dels menairons, una mena de gimcana en què les famílies hauran de trobar els cinc menairons amagats arreu de la parròquia. Pensant en els més petits també s'oferirà, el 18 de desembre, la quarta cursa El petit Santa Claus, a les cinc de la tarda. El públic infantil també podrà gaudir del tió de Nadal del 20 al 23 de desembre de dos quarts de sis a dos quarts de vuit a la plaça del Poble i la visita del pare Noel el 24 de desembre a les sis de tarda. La cavalcada de reis, de la qual es vol "retrobar el format original", serà el dia 5 de gener.

Marsol ha manifestat que després que l'any passat el poblet s'hagués de celebrar sense turistes, ja que les fronteres estaven tancades, aquest any s'espera una gran afluència. "Aquesta edició és molt especial per injectar l'alegria de Nadal als residents i als turistes", ha manifestat, i ha subratllat la "gran expectativa" que hi ha al voltant de l'esdeveniment. El comú hi destina un pressupost d'uns 400.000 euros i amplia la promoció més enllà de Catalunya, per fer-la arribar també a l'Aragó, Madrid i València, ja que la campanya televisiva ha donat "molts bons resultats".