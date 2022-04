Tornen els Encants d'Unicef del 5 al 8 d'abril

Andorra la VellaEls Encants d'Unicef, la botiga solidària de l'ONG, torna a obrir les portes aquesta setmana. El local situat a la 4a planta de la torre de Caldea, gràcies al suport del comú d'Escaldes-Engordany, obrirà els dies 5, 6, 7 i 8 d'abril des de les 15 fins a les 19 hores. En aquesta ocasió es podrà trobar roba de dona i home, complements, articles de la llar i d'esports, i joguines. Els donatius es destinaran al projecte de l'entitat al Bhutan.

Des del 2018, Unicef Andorra finança un projecte sobre educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat amb l'objectiu d'aconseguir una àmplia base de dades sobre la infància amb discapacitat al Bhutan que servirà de base per a la planificació i programació de les intervencions; matricular tots els infants en edat escolar a les escoles o altres centres d'aprenentatge o capacitar almenys 100 mestres amb els recursos suficients per a poder ensenyar als infants amb discapacitat.

A més a més, el projecte també busca tenir en tots els 20 districtes almenys una escola inclusiva que atengui les necessitats educatives dels infants amb discapacitats; implementar un sistema intersectorial fort per a la identificació precoç, el diagnòstic i la derivació dels CWD i canviar de negatius a positius els coneixements, actituds i pràctiques entre tots els sectors de la societat sobre els infants amb discapacitat.