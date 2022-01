El tortell de Reis com a cirereta final

El tortell de Reis és el darrer dolç que mengem d'aquestes festes, però el seu origen no té res a veure amb Nadal ni amb l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. Per estrany que sembli prové d'una festa pagana que es remunta al segle II aC, durant l'època romana. Aleshores, el tortell es menjava durant un període festiu de mitjan desembre en què els esclaus de l'època podien passar una setmana de descans. Era un tortell que es preparava a base de mel, fruits secs, dàtils o figues i es menjava en honor a Saturn, el déu de l'agricultura i les collites. Passats uns segles es va introduir la fava i a qui li tocava li corresponia un any de bona sort. Però la simbologia de la fava ha anat evolucionant al llarg dels temps.

Després de molt temps, va ser quan el tortell es va començar a relacionar amb un rei. Va ser l'aristòcrata de la reialesa francesa, Lluís XV, que durant el segle XVIII va popularitzar el tortell entre les famílies nobles i de la cort que desitjaven amb totes les seves ànsies trobar dins el tortell una moneda d'or i no pas la fava. Una moneda que avui dia ja no la trobem, però el que si trobem és la figureta de rei. Tant la fava com el rei són els dos elements protagonistes del tortell d'avui dia i que s'introdueixen en els diferents tortells que ens prepara Pyrénées Andorra.

En la nostra tradició, aquell qui troba la fava és qui ha de pagar el tortell mentre qui cerca la figureta del rei s'ha de col·locar la corona que va junt amb el tortell. Recorda que per fer-te amb qualsevol de les varietats del tortell de Reis que es prepara des de l'Espícula de Pyrénées Andorra has de fer la teva comanda trucant al 880.186. L'encàrrec l'has de fer fins al 4 de gener com a molt estirar. Et voldràs quedar sense el tortell de Reis?