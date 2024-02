Totes les dates i activitats del Carnaval de Grandvalira

Andorra la VellaEl Carnaval arriba a les estacions de Grandvalira Resorts a partir d'aquest dissabte 10 de febrer amb propostes infantils, concursos de disfresses, música a les terrasses i festes après-ski del més alt nivell. A més, els dominis esperen l'arribada de noves nevades els pròxims dies que permetran ampliar els quilòmetres esquiables a les estacions. Si les previsions es compleixen, a partir de la matinada de dijous al divendres hi haurà les primeres petites precipitacions, i tant el mateix divendres, com dissabte i diumenge tindran lloc alguns episodis de neu més. Actualment, Grandvalira disposa de 118 km, Pal Arinsal de 40 km i Ordino Arcalís el 75%, essent les millors condicions dels Pirineus.

Animacions als jardins de neu, música i concurs de disfresses

Durant tota la setmana de Carnaval, els jardins de neu de Soldeu, El Tarter i Canillo s'ompliran d'animacions per als més petits amb disfresses i més activitats de temàtica carnavalesca. Els petits esquiadors podran gaudir dels personatges de l'estació, l'os Bababoom i el Yokai Ninja, que als matins baixaran disfressats esquiant per Soldeu i El Tarter, i dels llegendaris personatges del Mon(t) Magic a Canillo, que igualment estaran esquiant per les pistes del sector. A les tardes, s'han programat espectacles, animacions infantils i jocs diversos als sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo.

El Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, per la seva banda, animen a tots els nens i nenes a anar disfressats, tant als jardins de neu com a les classes col·lectives i al club Màgic Ski, aportant color i diversió a les pistes durant aquest període.

L'estació d'Ordino Arcalís s'apunta a la diversió amb activitats per als més petits del club Màgic Ski, per qui ha preparat pluges d'ous de xocolata i una desfilada de disfresses, entre altres activitats originals. Els més grans també podran participar en els altres concursos de fotografia que ha preparat l'estació. Els tres dies festius de Carnaval, 10, 11 i 12 de febrer, aquelles persones que es fotografiïn disfressades als llocs més emblemàtics de l'estació i etiquetin @ordinoarcalis a Instagram podran guanyar una inscripció Màgic Ski per a la temporada 2024-2025, un dinar a La Coma, una sortida guiada amb grampons al Mirador de Tristaina o l'experiència First Track amb esmorzar inclòs. Pel dia dels enamorats, també es podrà participar en un altre concurs on, en aquest cas, es premiarà la fotografia més romàntica presa també a algun lloc emblemàtic de l'estació. La parella guanyadora podrà millorar el seu esquí gràcies a una sessió Top Class de 4 hores que inclou l'activitat First Track a primera hora i a porta tancada, i un dinar per a dues persones al restaurant de Portelles. Cal consultar les bases i condicions d'ambdós concursos als perfils de l'estació.

El dissabte 10 i el dimecres 14, els esquiadors d'Ordino Arcalís podran viure la màgia a Planells amb l'espectacle del Mag Jorge de 12:30 h a 14:30 h, i de DJ en directe a La Coma de 12 h a 15 h. Si la meteorologia ho permet, la Terrassa Kokoi de l'Hortell també comptarà amb animació amb un DJ resident els dissabtes de 15 h a 17 h.

Soldeu rep la Copa del Món femenina d'esquí alpí amb moltes activitats lúdiques

La pista Avet de Soldeu serà l'epicentre de l'esquí alpí aquest dissabte 10 i diumenge 11 amb la celebració de la Copa del Món femenina d'esquí alpí on les millors esquiadores del món competiran en les proves d'eslàlom i eslàlom gegant.

L'estació de Grandvalira ha preparat per a l'ocasió un gran ventall d'activitats complementàries molt atractives tant per als més aficionats a l'esquí com per aquells més generalistes: l'Ski Festival. Aquest vessant lúdic de l'esdeveniment tindrà lloc al recinte del World Cup Village, que enguany ocuparà tota la plataforma de Soldeu durant el cap de setmana. A més de comptar amb una zona gastronòmica, s'hi organitzaran ski test gratuïts per als amants de l'esport, així com activitats de lleure en forma de jocs, tallers, manualitats, tir amb arc, llançament de destral, o, fins i tot, un escape room infantil. L'espai comptarà també amb una gran ambientació amb espectacles de ball, sessions de DJ, espectacles d'animació, signatura d'autògrafs de les esquiadores, i una pantalla gegant per poder seguir la competició de l'Avet.

L'après-ski de la Copa del Món a L'Abarset

L'adrenalina de les pistes seguirà amb la disbauxa permanent de L'Abarset, l'après-ski per excel·lència dels Pirineus. Després del sorteig públic de dorsals el divendres dia 9, un moment molt especial de la competició, les DJ Lunnas i Patricia Mantovani posaran la música al local del Tarter. Dissabte serà el torn de Franky Rizardo i Edu Art, mentre que diumenge tindrà lloc la cloenda de la Copa del Món amb la festa dels voluntaris, on seran Les Castizos, qui ocuparan la cabina per fer vibrar el personal juntament amb els residents Laeet i The Vittosky's.

La setmana continuarà amb grans festes a L'Abarset amb els DJ residents dilluns i dimarts, l'Urban Sounds de la mà de Blade el dimecres, i la San Miguel (never) chill Thursdays, on destaca A Flame Music, el trio format pels DJ Laeet, Patricia Mantovani i Blade. El dia àlgid serà divendres 16 amb una nova edició del sempre exitós Brunch Electronik que arriba a la neu amb Miss Monique i Jan Blomqvist, mentre que el dissabte tancarà la setmana carnavalesca el barceloní Paco Osuna, que presentarà la seva marca Now Here acompanyat per Rafa Barrios i Manu González a la cabina.

Snowrow preparty al CBbC Costa Rodona

El CBbC Costa Rodona del Pas de la Casa serà l'escenari de la preparty de l'Snowrow aquest dissabte 10 amb una festa après-ski que comptarà amb el ritme de Bastian Bux, George Privatti, N!do i Laeet. La música acompanyarà l'esquí nocturn de la pista de La Solana, que romandrà oberta fins a les 20 h. Cal recordar que el festival Snowrow celebrarà la seva segona edició del 4 al 7 d'abril i ja va escalfant motors.

Sopars d'alçada sota els estels

Si es busca una experiència més tranquil·la però igualment inoblidable, es pot optar per un sopar sota els estels de les muntanyes andorranes. A Grandvalira ofereixen aquesta opció el bulthaup Grau Roig, la Braseria Piolet i el Vodka Bar al sector Grau Roig, i el Wine & Meat Bar by Jean Leon a Soldeu. Al restaurant 3 Estanys s'hi podrà sopar el 13 de febrer, mentre que al Pulka serà possible tots els dissabtes de febrer. El restaurant de L'Abarset, per la seva banda, ofereix la seva carta nocturna tots els vespres excepte els dissabtes. Cal recordar que aquestes opcions són sempre sota reserva prèvia.

El Pla de la Cot a Pal Arinsal té previst obrir tots els dissabtes de febrer, a més del divendres dia 9 de febrer i el 13 de març, per oferir la seva carta d'alta muntanya als vespres, mentre que Ordino Arcalís també obre les portes del seu restaurant més icònic, La Coma, per a sopars màgics enmig de la muntanya. Ambdós restaurants són accessibles en retrac, esquís o raquetes de neu, activitat que completarà l'aventura, per a la qual és necessari reservar prèviament.

Si es vol completar l'experiència a Grandvalira Resorts, els allotjaments singulars d'Epic Andorra com el Domo Lodge o la Cabana Piolet són l'oportunitat perfecta per viure el caliu de la muntanya envoltat de luxe. Una opció més tradicional i igualment acollidora és el Refugi de Sorteny, que també ofereix sopars.